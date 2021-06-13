На въезде в Ивановскую область из-за ухудшения эпидобстановки появились посты ДПС

В Ивановской области из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса Covid-19 в Москве введены особые правила для въезжающих в регион с костромского, ярославского и московского направлений. Об этом сообщает пресс-служба областного Управления МВД.

«Наряды ДПС на костромском, ярославском и московском направлении. Круглосуточная проверка наличия справок о вакцинации», — отмечается в сообщении, размещенном на странице УМВД по региону в соцсети «ВКонтакте».

«Причина такого решения оперштаба — ухудшение эпидситуации в столице», — объясняют в ведомстве.

При этом для въезжающих в область предусмотрена 14-дневная самоизоляция. Требование о соблюдении карантина не распространяется на прошедших полный курс вакцинации от коронавируса.

Кроме того, свободно въехать в регион могут имеющие отрицательные тесты на коронавирус, сделанные максимум за три дня до въезда, и обладатели справок о наличии антител, выданных не ранее 1 января 2021 года, отмечается на странице официального сообщества Ивановской области во «ВКонтакте».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничительные меры в столице России. В частности, с 15 по 19 июня в городе объявлен режим нерабочих дней с сохранением зарплаты. Власти принимают меры по расширению прививочной кампании. Вакцинироваться от Covid-19 неоднократно призывал Президент РФ Владимир Путин.