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14 июня 2021  13:06

В Санкт-Петербурге ужесточат ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление об ужесточении карантинных мер в северной столице. Такое решение было принято в связи с ростом уровня заболеваемости по всей стране. Информация об этом размещена на сайте городской администрации.

С 17 июня в городских ТЦ временно приостановят работу фуд-кортов, детских комнат и других развлекательных объектов на территории магазинов. 

Обслуживание посетителей в заведениях общепита с 2:00 до 6:00 будет осуществляться только на вынос.
Заполняемость залов кинотеатров с 75% будет снижена до 50%.

Количество посетителей на массовых мероприятиях не должно превышать 3 тысяч человек. В связи с этим будет отменен масштабный праздник «Бал медалистов» для лучших выпускников общеобразовательных школ. 

Также с 14 июня болельщики фан-зон чемпионата Европы по футболу должны носить маски и соблюдать санитарные нормы. 

За последние сутки в России коронавирус выявили у 14 723 человек. Общее число случаев заражения в стране достигло 5 208 687.

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