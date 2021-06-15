«Говорить, что битва с коронавирусом выиграна, рано»: глава Минздрава о медицине в РТ

– Марат Наилевич, конечно же, не можем пока уйти от темы коронавируса. Как на сегодня, спустя чуть больше года начала истории с коронавирусом в Татарстане, вы оцениваете республиканскую систему здравоохранения в плане оказания помощи больным коронавирусом?

– Ситуацию с распространением Covid-19 в республике удалось удержать под контролем. Ограничительные мероприятия дали возможность системе здравоохранения подготовиться к приему пациентов и создать дополнительный резерв времени для подготовки сил и средств.

За время пандемии количество государственных организаций, задействованных в оказании стационарной помощи больным Covid-19, и количество стационарных коек было увеличено практически в два раза.

Отказ от плановой помощи был вынужденной мерой, которая позволила сдержать заболеваемость и смертность населения от инфекционной патологии. Для своевременного контроля и принятия управленческих решений на федеральном уровне был создан ряд мониторингов, включающих все аспекты работы по борьбе с Covid-19.

Был создан Федеральный регистр больных с Covid-19 и внебольничными пневмониями. Все медицинские организации подключены к регистру и в режиме онлайн вводят данные по каждому пациенту, медицинскую информацию, данные лабораторных исследований, лекарственной терапии и данные о контактных лицах.

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял беспрецедентное решение о строительстве нового капитального корпуса инфекционной больницы на 232 койки и с возможностью развертывания до 504 коек в случае распространения особо опасных инфекций.

фото: Михаил Захаров

За 72 дня был построен новый корпус Республиканской клинической инфекционной больницы им. Агафонова. Это пример того, как можно в таких условиях собрать все технологии и инновации, решить очень важный вопрос, чтобы помочь людям.

С момента открытия инфекционных госпиталей в помощь врачам был запущен проект «Виртуальный обход» на базе ситуационного центра РКБ. Коллегиальное принятие решений и выбор рациональной лечебной тактики респираторной поддержки наиболее тяжелых пациентов с Covid-19 помогли спасти жизни более 200 тяжелых пациентов.

За счет средств бюджета Республики Татарстан приобретены пять портативных мини-лабораторий для проведения экспресс-диагностики Covid-19. Ими обеспечены временные инфекционные госпитали в Казани (два), Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске. Это позволяет проводить диагностику и медицинскую сортировку на месте быстрее и качественнее: отпадет необходимость в суточной изоляции в условиях провизорного госпиталя.

Создана единая лабораторная информационная система «Алиса», которая позволяет получать данные лабораторных исследований в режиме онлайн.

Кроме того, организована работа круглосуточной горячей линии Минздрава РТ с номером 122. Поступающие на нее вопросы мы оперативно решаем.

За 2020 год реабилитацию прошли 5484 пациента, перенесших Covid-19. Из них 176 человек в стационаре санатория «Нехама», 1825 человек в дневном стационаре, 3483 человека прошли реабилитацию в рамках амбулаторно-поликлинической помощи.

Фото: Владимир Васильев

Реабилитация проводится на базе городской клинической больницы №7 в Иннополисе, в поликлиниках №7, 21 в Казани, в Госпитале ветеранов войн, в санатории «Нехама» с назначением процедур ЛФК, массажа, физиотерапии, консультации психолога и т.д.

Однако говорить о том, что битва выиграна, нам еще рано! Угроза повторения событий лета и зимы 2020 года существует, и реальным инструментом предотвращения этой угрозы, скажу вам, является своевременная вакцинация населения от Covid-19 для достижения коллективного иммунитета.

– В каких больницах Казани и республики на сегодня остаются ковидные госпитали и сколько времени нужно, чтобы при необходимости развернуть ковидный госпиталь?

– Для координации работы Татарстан условно был поделен на 5 округов, перепрофилированы 45 медицинских организаций, в пиковые значения было развернуто более 5 тысяч инфекционных коек.

Сегодня в республике развернуты 2090 коек, более 15% из них свободны.

Статус временных инфекционных госпиталей сохраняют 44 лечебных учреждения. При необходимости мы можем увеличить их количество – на перепрофилирование требуется два дня.

Фото: Владимир Васильев

– Какое количество жителей республики на сегодня получили бесплатные лекарства при ОРВИ и коронавирусе? Продолжают ли их выдавать?

– Выдавать лекарственные препараты для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией и ОРВИ в амбулаторных условиях начали с 13 ноября прошлого года. В настоящее время все препараты имеются в наличии в достаточном количестве.

По 1 июня этого года лекарства получили уже 55 147 пациентов. Обеспечение пациентов препаратами продолжается.

Фото: Владимир Васильев

– Ждем ли нового всплеска заболеваемости, готовы ли к новым возможным проявлениям вируса?

– К сожалению, сейчас многие жители продолжают игнорировать меры предосторожности, не осознают необходимость вакцинации, тем самым способствуют циркуляции вируса среди населения.

Если такая ситуация будет сохраняться, то периодические подъемы заболеваемости вполне объяснимы и могут случиться и в ближайшее время, и позже.

Важно понимать, что иммунитет после Covid-19 у переболевших снижается, а те, кто еще не болел, к сожалению, не очень активно включаются в процесс вакцинации.

Это отдаляет от нас время достижения коллективного иммунитета и того момента, когда мы сможем смело снять маски и забыть об ограничениях.

– Как вы оцениваете прививочную кампанию? Когда и какой вакциной вы сами прививались? Что может ждать нас, если жители республики не будут активно прививаться?

– Система здравоохранения Татарстана готова прививать сегодня по 10 тысяч человек в день. В среднем ежедневно, к сожалению, мы прививаем 5-7 тысяч.

Мы вынуждены констатировать низкую активность населения, у части жителей республики отсутствует желание вакцинироваться. Снижение количества привитых людей может привести к исчезновению коллективного иммунитета и спровоцировать новые вспышки заболеваемости.

Я хочу еще раз обратить внимание: вакцинация сегодня доступна всем желающим, проводится бесплатно на добровольной основе. Пройти ее можно в день обращения, а также записавшись в личном кабинете на портале Госуслуг России, по телефону 122 или через call-центры медицинских организаций.

Люди, привитые от коронавируса, защищают не только себя от возможности заражения и развития тяжелых форм заболевания, но и своих близких, особенно тех, кому вакцинация противопоказана по медицинским показаниям.

Могу смело сказать, опираясь на имеющийся уже опыт вакцинации татарстанцев: тяжелых поствакцинальных осложнений мы не увидели.

С научной и практической точки зрения формирование коллективного иммунитета в максимально короткие сроки – это реальный и доступный нам выход для возвращения к привычной жизни.

Фото: Салават Камалетдинов

– На коллегии вы говорили о том, что более 17 тысяч медработников работают сегодня с ковидными пациентами по всей республике. Уменьшилась ли эта цифра сегодня, учитывая спад заболеваемости? И сколько медработников в случае необходимости могут быть мобилизованы?

– В настоящее время для оказания медицинской помощи пациентам с Covid-19 привлечено около 17 тысяч медицинских работников. В бывших ковидных госпиталях, вернувшихся к приему пациентов по медицинскому профилю, сотрудники возобновили работу и оказывают профильную медицинскую помощь по своим направлениям.

Однако они все прошли соответствующее обучение и могут быть привлечены вновь к работе в «красной зоне» в любой момент, если этого потребует эпидемиологическая обстановка.

– На сколько выросла зарплата медицинских работников за прошлый год, планируются ли еще повышения, если да, то каким специалистам?

– До 1 ноября 2020 года из федерального бюджета медицинским работникам Татарстана было выплачено 3,97 млрд рублей так называемых стимулирующих выплат. За ноябрь-декабрь еще 187,1 млн рублей.

С 1 ноября 2020 года по 7 июня 2021-го благодаря принятым мерам государственной социальной поддержки через ФСС было выплачено 2,79 млрд рублей.

За первый квартал 2021 года средняя зарплата врачей в республике составила 70 752 рубля. Это, к слову, 205% от средней зарплаты в регионе.

Зарплата среднего медицинского персонала – 35 210 рублей.

– Одной из основных задач, которую жители республики определили на 2021 год, было обеспечение районных поликлиник врачами. Есть ли уже результаты? На сколько процентов поликлиники укомплектованы специалистами (в каких районах ощущается острая нехватка?) и каких именно специалистов не хватает?

– Обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами – важнейшая задача системы здравоохранения.

В рамках национального проекта «Здравоохранение» предусмотрены меры социальной поддержки молодых специалистов: единовременная выплата на хозяйственное обустройство – 21 534 рубля и ежемесячная надбавка в течение первых трех лет непрерывной работы – 1794 рубля.

В этом году на эти нужды выделено 12,4 млн рублей.

На конец первого квартала 2021 года укомплектованность врачами в районных поликлиниках составляет 90,9%.

Не хватает участковых терапевтов, участковых педиатров, неврологов, офтальмологов, отоларингологов, фтизиатров, хирургов, инфекционистов, онкологов.

Районы, которые на сегодня укомплектованы врачами практически на сто процентов, это Муслюмовский, Пестречинский и Апастовский. Наибольшая нехватка специалистов ощущается в Мензелинском, Чистопольском и Менделеевском районах. В этих трех районах штат укомплектован наполовину.

– Выправляется ли ситуация со смертностью, которая в прошлом году из-за снижения уровня оказания плановой помощи и диспансеризации, как говорилось на итоговой коллегии, достигла уровня начала нулевых годов?

– Снижение смертности в Татарстане регистрируется ежемесячно. За первые пять месяцев этого года она снизилась на 11,56%.

Давайте сравним: показатель смертности в Татарстане на январь 2021 года был 14,7 на тысячу жителей, к маю он уменьшился до 13. В ПФО в январе-феврале этот же показатель составлял 17,1 по России – 16,6. К апрелю по ПФО он снизился до 16,4 по России – до 15,7.

На первом месте в республике по-прежнему смертность от болезней системы кровообращения – более 43%, на втором месте – онкология (13%), на третьем – неустановленные причины (почти 79% людей из этой категории умерли от старости).

– Какова ситуация с младенческой смертностью в Татарстане? Одной из задач на этот год называлось ее дальнейшее снижение?

– По итогам первых четырех месяцев этого года показатель младенческой смертности в Татарстане – 3,8 случая на тысячу родившихся живыми детей. Это на 19,7% меньше, чем за такой же период 2020 года. Другими словами, в прошлом году за четыре месяца умерли 66 детей, в этом году за такой же период – 52.

Смертность среди детей в возрасте до года удается снижать за счет снижения смертности от заболеваний перинатального периода – в 1,1 раза, из-за врожденных пороков развития – в 2 раза, от травм, отравлений, несчастных случаев – в 1,6 раза.

В 2020 году был принят и реализуется план мероприятий по снижению младенческой смертности. В него входит комплекс мероприятий по снижению случаев преждевременных родов, введению своевременной маршрутизации и оказанию помощи в медучреждении соответствующего уровня.

Разработан целый комплекс мероприятий по своевременному выявлению критических врожденных пороков сердца, персистирующей легочной гипертензии новорожденных. Проводятся заседания республиканского перинатального консилиума – были рассмотрены и приняты решения по дальнейшей тактики ведения по 547 случаям.

Ведется работа по недопущению случаев смертности от внешних причин: усилена работа по межведомственному взаимодействию, ведется регистр «Учет и мониторинг семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении в РТ».

Все это в комплексе дает свои плоды, и в дальнейшем мы будем работать на снижение показателей младенческой смертности.

– Что еще запланировано в республике по национальному проекту «Здравоохранение» и по региональным проектам в ближайшие годы?

– Реализация проектов, конечно же продолжится. Будет закупаться новое оборудование.

Планируем закупить ангиограф для МКДЦ и компьютерные томографы в Елабужскую, Зеленодольскую и Буинскую ЦРБ. Это обновление пройдет более чем на 170 млн рублей по программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

Новое оборудование на 317 млн получит Республиканский клинический онкологический диспансер по программе «Борьба с онкологическими заболеваниями».

В новый Центр детской онкологии, который откроется уже через несколько дней, оборудование закупаем на 907 млн рублей. Это по программе «Развитие детского здравоохранения».

Магнитно-резонансный томограф закупаем для Буинской ЦРБ, три компьютерных томографа для Актанышской, Алексеевской и Балтасинской ЦРБ, два флюорографа для Нижнекамской и Новошешминской ЦРБ, три маммографа в Нижнекамскую, Заинскую и Тукаевскую ЦРБ. Это станет возможным благодаря программе «Модернизация первичного звена здравоохранения РТ».

На 342 млн будет закуплено оборудование в строящийся лечебно-реабилитационный центр на базе городской клинической больницы №7.

А вообще в национальный проект «Здравоохранение» входят семь региональных проектов, и все они реализуются сегодня в Татарстане.

Например, проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи в РТ». Именно по этому проекту в 2020 году в муниципальных образованиях республики были построены 9 ФАПов.

За пять месяцев 2021 года 11 мобильных комплексов, которые были приобретены по этому проекту в 2019 году, выехали в 13 районов и осмотрели более 15,6 тысячи пациентов. У 1521 жителя Татарстана впервые выявлены были патологии.

В 2021 году по проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в РТ» на 170 млн будет закуплено оборудование для переоснащения МКДЦ, Нижнекамской, Елабужской, Зеленодольской и Буинской ЦРБ. Это для пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения.

Успешно реализуется в Татарстане программа льготного лекарственного обеспечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, перенесших сердечно-сосудистые события. На диспансерный учет поставлены 99% таких пациентов, 93% из них обеспечены лекарствами.

По проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями», запланировано в этом году переоснащение РКОДа оборудованием на 317 млн рублей. В начале октября на базе Нижнекамской ЦРБ откроем Центр амбулаторной онкологической помощи.

Проект «Развитие детского здравоохранения РТ» позволит нам в этом году обучить в симуляционном центре КГМУ 202 специалиста в области перинатологии, неонатологии и педиатрии. Уже обучили 56 акушеров-гинекологов.

В рамках этого же проекта с целью сохранения репродуктивного здоровья с начала года акушеры-гинекологи осмотрели 19 607 жительниц Татарстана в возрасте 15-17 лет, урологи-андрологи – 25 534 мальчика.

Планируем, что за весь этот год 95% детей и подростков республики с рождения и до 17 лет пройдут профилактические осмотры. К слову, за пять месяцев наши специалисты уже осмотрели 43,7% детского населения.

Благодаря проекту «Обеспечение организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» в 2021 году на социальные выплаты молодым специалистам Татарстана выделено более 12 млн рублей.

На улучшение жилищных условий врачей-специалистов и врачей клинико-лабораторной диагностики в этом году выделено 100 млн рублей.

По проекту «Создание единого цифрового контура в здравоохранении» идет разработка технических заданий на создание вертикально-интегрированных медицинских информационных систем по направлениям онкология, сердечно-сосудистые заболевания и акушерство-неонатология. Другими словами, в скором будущем в республике появятся общие базы таких пациентов, что позволит улучшить профилактику и лечение.

Реализуется и проект «Развития экспорта медицинских услуг в Татарстане». На сегодня по нему уже оказаны платные медицинские услуги жителям 72 стран мира –12 785 человек на 35,4 млн рублей. В этом году планируем принять 11 тысяч иностранных пациентов.

– Что планируется в этом и следующем году по нацпроекту «Демография»?

– В процессе реализации регионального проекта «Укрепление общественного здоровья» Республика Татарстан вошла в число 20 пилотных регионов России.

Организована работа 4 центров общественного здоровья и медицинской профилактики в Альметьевске, Зеленодольске, Казани, Нижнекамске.

Проводятся мероприятия по популяризации здорового образа жизни среди татарстанцев старшего возраста. В их организации принимают участие региональное отделение Союза пенсионеров России по РТ и Республиканский Совет Региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) РТ.

В 22 муниципальных образованиях республики, а это почти половина от общего количества, утверждены муниципальные программы укрепления общественного здоровья среди населения.

Совместно с благотворительной региональной просветительской общественной организацией «Золотое сердце» внедрены корпоративные программы по укреплению здоровья работников двух предприятий республики и КГМУ. Проводятся скрининговые программы на КМПО.

В 2021 году подготовлен проект корпоративной программы по укреплению здоровья работников «Таттелекома» в Нижнекамске. Осуществляется работа по дальнейшему внедрению корпоративных программ по укреплению здоровья работников в Нижнекамске и Казани.

– Сколько сейчас вертолетов и реанимобилей у санавиации РТ и закупили ли уже, как обещалось, еще один «Ансат» для Закамской зоны?

– В настоящий момент в службе санитарной авиации имеется два вертолета «Ансат» – для транспортировки пациентов и «Робинсон R-44» – для доставки специалистов в медицинские организации.

Автопарк состоит из 9 реанимобилей (4 – в отделении плановой и экстренной консультативной помощи Республиканского центра медицины катастроф и 5 реанимобилей в Республиканском консультативном центре ДРКБ).

В 2020 году проведено полное обновления парка данных автомобилей.

Вопрос закупки еще одного вертолета для Закамской зоны находится на рассмотрении.

Напомним, это была первая часть интервью с министром здравоохранения Татарстана, продолжение читайте на ИА «Татар-информ» уже в ближайшие дни.

Фото: ИА «Татар-информ»