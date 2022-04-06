Галерея «Хазинэ» до конца апреля продлила бесплатный вход на все свои выставки

Национальная художественная галерея «Хазинэ», филиал Музея ИЗО РТ на территории Казанского Кремля, с 5-го числа и до конца апреля продлила возможность бесплатного посещения всех своих выставок. Отменена плата за входные билеты на выставочные проекты всех трех этажей галереи в поддержку позитивного созидательного духа.

Музей ИЗО РТ, напомним, объявил о таком решении впервые еще 2 марта, изначально введя бесплатный вход для всех категорий посетителей на весь март.

«В результате в марте галерею “Хазинэ” посетили более 10 тысяч человек. Для сравнения: в марте прошлого года посетителей было лишь более 2 тысяч. Эта акция – инициатива директора нашего музея Розалии Нургалеевой. Надо отметить, что благодаря экскурсиям и мероприятиям в “Хазинэ” (они платные, бесплатны самостоятельные осмотры выставок) определенная выручка у музея в этот период все же сохраняется», – пояснили «Татар-информу» в пресс-службе Музея ИЗО РТ.

Возможность бесплатного осмотра галереи, отметили в Музее ИЗО РТ, продлена по многочисленным просьбам посетителей.

«Обратная связь показала, что национальное искусство востребовано», – констатировали музейщики.

Сейчас в выставочном пространстве, напомним, можно увидеть произведения Баки Урманче и Хариса Якупова, «живые» пейзажи и эскизы к спектаклям театрального художника и живописца Рашита Газеева, гобелены кандидата на премию имени Тукая Анатолия Егорова, картины проекта «Музыка цвета» к 100-летию со дня рождения Андрея Прокопьева, а также образцы декоративно-прикладного искусства Софии Кузьминых.

Галерея, напоминает Музей ИЗО РТ, работает со вторника по воскресенье с 10.00 до 18.00, в четверг с 11.00 до 20.00, понедельник – выходной.