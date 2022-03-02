Галерея «Хазине» в марте отменяет билеты – в поддержку позитивного созидательного духа

Национальная художественная галерея «Хазине», расположенная в Казанском Кремле, до конца марта отменила плату за вход для всех категорий посетителей. Такое решение принял Музей ИЗО РТ, филиалом которого является галерея, «в поддержку позитивного созидательного духа у посетителей», акцентирует пресс-служба.

«Открываем для всех залы национального искусства, ведь искусство объединяет людей и дает надежду на будущее», – отмечается в анонсе-приглашении.

Галерею «Хазине» можно посетить со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00, а в четверг с 11:00 до 20:00. В понедельник в музее – выходной.

Сейчас в «Хазине»можно увидеть произведения Баки Урманче, Хариса Якупова, выставку мастерицы национального узора из кожи Софии Кузьминых, выставку Вакиля Шайхетдинова к его 70-летнему юбилею, а также выставку Владимира Нестеренко «Художественный анархизм» к 75-летию. С 3 марта здесь также можно будет увидеть творчество Абрека Абзгильдина, приуроченную к 85-летию художника.