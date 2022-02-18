Щиты, пояса болгар, футляры для зеркал: Музей ИЗО открыл выставку юбиляра Софьи Кузьминых

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Национальная художественная галерея «Хазинэ» Музея ИЗО РТ представила выставку к почтенному юбилею, 95-летию искусной мастерицы-рукодельницы Софии Кузьминых. Юбиляр, популяризатор и создатель предметов в техниках национальной кожаной мозаики, тиснения по коже, золотого шитья, батика и других приемов декоративно-прикладного искусства лично присутствовала на вернисаже, принимала поздравления, слова благодарности и восхищения.

«Приятно видеть вас в здравии. Вы действительно непревзойденный мастер. Сколько я работаю в Министерстве культуры РТ, столько я знаю вас – 17 лет. Я горжусь Вами, нашим знакомством, этой замечательной выставкой. Надеюсь, те, кто сейчас только учатся, студенты, впечатлятся этой красотой и тоже станут последователями этого искусства. Вы одна из тех людей, кто поднял это искусство на высочайший уровень у нас в Республике Татарстан», – сказал заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин.

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Он отметил, что выставка открылась не в день рождения мастерицы, 95-летие состоится 19 декабря, но весь этот год для Софьи Кузьминых уже юбилейный.

Одни из самых интересных и колоритных экспонатов выставки – булгарские щиты из тисненой кожи. Они декорированы фигурами животных или абстрактным геометрическим орнаментом, стилизованы под исторические по архивным документам.

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Я готовилась поступать в аспирантуру после института, и директор научной библиотеки Казанского университета Аксенов стал доставать для меня фолианты о Древнем Болгаре. А тогда о булгарах в Казани никто вообще ничего не знал. По булгарским мотивам я стала создавать такие вещи. Это щит. Булгары были воинами. Причем если в татарском искусстве не принято в орнаментах изображать животных, если и есть, например, птички, то они так стилизованы, что их трудно узнать – это уже скорее именно орнамент. А у булгар на щитах изображения очень понятные, конкретные фигуры, животные. Есть еще ремни, на которых воины носили эти щиты, опоясывая ремни вокруг себя. Там же у них висели кинжалы», – рассказала юбиляр корреспонденту ИА «Татар-информ» предысторию создания затейливых щитов.

Выполнены они из юфти – самой по себе плотной, но при этом легкой кожи (выделанной из шкур крупного рогатого скота, конских, оленьих, свиных). После тиснения такая кожа становится еще более плотной. С обратной стороны щит имеет подкладку и держатель в виде перемычки. Еще в 70-е годы ХХ столетия эти щиты и другие предметы были переданы музею. На выставке также можно видеть футляры из кожи для зеркалец, поздравительные папки, которые были очень популярны в советское время, образцы традиционной народной кожаной мозаики, например, на обуви, картины с татарским орнаментом в технике вышивки и т.д.

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

София Кузьминых – народный художник РТ, заслуженный художник России, лауреат премий Тукая и Баки Урманче. После окончания Московского технологического института в 1963 году она вернулась в Казань и начала работать на фабрике художественных изделий, разрабатывая и внедряя в производство татарскую вышивку, роспись тканей и шелкографию. Несколько лет художник проработала на Арской фабрике национальной обуви в качестве художника-модельера, затем была главным художником-модельером Казанской кожгалантерейной фабрики.

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Для нас большая честь собирать хранить и экспонировать ваши произведения. Ваш вклад в культуру, продолжение народных глубинных традиций потрясающий. Все уже сейчас настолько обогащено временем со дня, как вы создали эти произведения, они настолько музыкальны, энергичны. Думаю, многие поддержат меня: такая долгая жизнь сложилась у Софии Даниловны, потому что она всегда полна позитива, всегда у нее на устах улыбка. Вы всегда готовы творить и работать. Низкий вам поклон. Для нас даже создание этой выставки – это искусство и наслаждение», – сказала директор Музея ИЗО РТ Розалия Нургалеева.

Выставка разместилась на первом этаже галереи «Хазинэ», занимает два зала. Посетить ее можно будет до 18 марта.