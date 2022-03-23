Сюжеты Фешина, Свияжск, Казань в гобеленах: «Хазинэ» показала волшебные «коврики» Егорова

В Национальной художественной галерее «Хазинэ», филиале Музея ИЗО РТ, открылась небольшая, но удивительная выставка — на ней представлены гобелены художника-современника Анатолия Егорова.

На одном таком монументальном текстильном коллаже, сотканном мастером собственноручно, всемирно признанный художник XIX века Николай Фешин соседствует со своими самыми узнаваемыми персонажами, или знаковые объекты и образы острова-сказки Свияжск собраны воедино, а множество жителей города наполняют его движением у «Старого фонтана».

На создание одного такого гобелена у Анатолия Егорова уходило несколько лет. Выткать Свияжск удалось за пять, а над произведением «Художник Николай Фешин» он трудился в своей мастерской целых десять лет, конечно, то оставляя, то вновь возвращаясь к начатой идее. Размер этого гобелена 4 на 2,7 метра.

Представлен на выставке и «Ветер в волосах» — совсем небольшой сотканный, кажется, автопортрет 1977 года. По этой работе видно, что она была выполнена в самом начале увлечения художника искусством гобелена, это как бы проба нити, которая увлекла мастера и прошла через всю его последующую творческую жизнь.

«Это одна из первых работ Анатолия Егорова, она ему самому очень понравилась, и он решил ее показать на выставке. С нее, можно сказать, и началось большое увлечение гобеленами. Работа небольшая, но тоже выполнена на станке. А станок — это такая деревянная рама, на которой натянуты нити, через которые ты поочередно пропускаешь перпендикулярную нить, затем закрепляешь, трамбуешь ее щетками, уплотняя перекладиной. Большие гобелены, конечно, сделать сложнее, ведь нужно еще и понимать, как рисунок будет выглядеть в объеме», — рассказала «Татар-информу» заведующая экспозицией галереи «Хазинэ» Айгуль Залялиева.

Столь кропотливый труд вызывает восхищение и особое уважение у коллег-художников. Председатель Союза художников России в Татарстане Анатолий Крылов отметил, что к тому же гобелены Егорова живописны не менее, чем картины, создаваемые красками.

«Когда мы познакомились, я, конечно, сначала увидел не гобелены, а его живописные произведения. А здесь в его гобеленах отражается его способность видения цвета, передача цвета, композиционное построение его произведений уникально само по себе», — подчеркнул Крылов.

Выставка — номинация Анатолия Егорова на премию имени Тукая. Уникально и удивительно то, что в этом году Союз художников РТ, Творческий союз художников России в РТ и Союз художников России в РТ выдвинули не каждый своего претендента, а рекомендовали присудить премию одному и тому же номинанту — Анатолию Егорову.

«Эти произведения сродни живописи. Когда мы думали, по живописи подавать заявку на премию Тукая или по гобеленам, решили, что именно по гобеленам, потому что здесь он воссоединил живописное начало в материале — это живопись в материале. Тонкие полутона, звучащий цвет — точное попадание, а это очень сложно в материале сделать. Это умение видеть, чувствовать, это свечение. Это достигается пониманием, глазом и талантом», — сказал председатель творческого Союза художников России в РТ Ильгизар Самакаев.

Не иначе как «волшебные коврики» называет гобелены Егорова заслуженный деятель искусства РТ, народный художник РТ Мударис Мингазов. Мощные композиции, узнаваемые образы, многоцветие и в то же время цветовая сдержанность — то, что поражает в этих гобеленах, по словам Мингазова.

«Мы сегодня находимся у царя цветов, у царя волшебных ковриков. Я ждал эту выставку, потому что на прошлой были лирические пейзажи, а мне так хотелось видеть эти волшебные гобелены. Сегодня мы словно находимся у него в гостях: смотрите, какой у него прекрасный дом и сегодня такой многолюдный. Что меня поражает в его работах — живописность такая, что краской так не сделаешь, как блестит!» — сказал Мингазов.

Сам Анатолий Егоров произнес «оду» шерсти, подчеркнув, что это благородный материал, благодаря которому его гобелены и имеют такой цвето-световой эффект.

«Шерсть свет поглощает и тихо-тихо его выпускает. Бывают сумеречные состояния у света и вдруг он начинает на тебя идти волнами. Думаешь, как это здорово! Какой материал! Не зря, даже когда старинные шпалеры выгорают, а все равно идет от них благородный коричневый свет и цвет индиго», — сказал Егоров.

Выставка гобеленов Анатолия Егорова будет доступна в галерее «Хазинэ» до 28 апреля текущего года. Весь март, напомним, вход в галерею для всех категорий посетителей бесплатный.