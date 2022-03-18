«Не стыдно везти на престижную площадку мира»: Казань собрала «Музыку цвета» Прокопьева

В галерее «Хазинэ», филиале Музея ИЗО РТ на территории Казанского Кремля, открылась выставка к 100-летию лирического пейзажиста, наследника живописной школы Фешина Андрея Прокопьева. Проект «Музыка цвета» на втором этаже галереи собрал 80 картин из фондов самого Музея ИЗО РТ, а также произведения, предоставленные частным коллекционером Ильдаром Галеевым и семьей художника.

Родные просторы Поволжья и России в целом, натюрморты с преобладанием светлой бело-серой гаммы – узнаваемый почерк художника, чьи произведения стали хрестоматийными. Представлена на выставке и последняя работа Андрея Прокопьева – «Астры», которую он написал за день до смерти, и когда мастера не стало, на ней еще не успела высохнуть краска. Одной из любимых тем пейзажиста, отметил его внук Андрей Минаев, была Волга, по которой его дед путешествовал несколько раз от Валдайской возвышенности до Каспия. А после с блестящим мастерством передавал мерцание воды, воспроизводя ее перламутровое свечение.

Фото: © Михаил Захаров

«Всякий раз это как глоток свежего воздуха. Хочется, чтобы зритель понял, что ХХ век нам, конечно же, даровал большое количество мастеров, которых мы просто любим, обожаем, они нам греют наше сердце, они дают нам энергию для того, чтобы мы жили в XXI веке, несмотря ни на что. Здесь и воздух, этот серебряный колорит Прокопьева, казалось бы, такой незаметный, но ты в него буквально втягиваешься, буквально окунаешься и заходишь в каждый и получаешь колоссальное удовольствие. Очень мало художников, которые пишут зиму. Зима у Прокопьева совершенно уникальна, также, как и осень, и весна. Я надеюсь, весеннее настроение войдет и к вам, несмотря на тревожные дни», – сказала на вернисаже директор Музея ИЗО РТ Розалия Нургалеева.

Заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин напомнил, что художник имел и музыкальное образование, поэтому его любовь к искусству и к музыке, в том числе, ощущается в каждой работе, и особенно приятно, что эту любовь он передавал своим детям.

Фото: © Михаил Захаров

«Династия (дочь Вера Прокопьева заведующая отделом декоративно-прикладного искусства Музея ИЗО РТ, внук также работает в музее), эта преемственность очень приятна, и наша основная обязанность государства и общества – помнить и чтить тех людей, которые внесли огромный вклад. Я надеюсь эту выставку увидят многие гости и жители столицы нашей республики, и я уверен, она никого не оставит равнодушным», – сказал Натфуллин.

Произведения Прокопьева – это синтез академизма и импрессионизма, подчеркнула ведущий художник Республики Татарстан, член Союза художников России, народный художник Республики Татарстан, лауреат Госпремии Баки Урманче Фарида Хасьянова.

Фото: © Михаил Захаров

«Смотришь на эти уже известные работы, и не покидает чувство восхищения, преклонения перед этим художником. Солнце или изморозь дождливого дня – ты чувствуешь даже запах, поскольку настолько поэтичные пейзажи. Луч солнца – вот он исчез, вот он появился. Я продолжаю преклоняться и благодарна всем, кто организовал эту выставку. Взять и перенести ее на самую престижную площадку мировую - будет не стыдно!» – акцентировала она.

Фото: © Михаил Захаров

Выставка будет работать до 17 апреля. В марте, напомним, художественная галерея «Хазинэ» отменила плату за посещение всех своих выставок – в поддержку позитивного созидательного духа.