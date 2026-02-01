news_header_top
Происшествия 1 февраля 2026 11:06

ГАИ снова призвала татарстанцев отказаться от поездок на личном транспорте

Фото: «Татар-информ»

В Татарстане сохраняется сложная погодная обстановка. В связи с этим Госавтоинспекция республики рекомендует жителям без необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов и по возможности не пользоваться личными автомобилями.

Сегодня по прогнозам синоптиков по всей республике ожидается снег, местами – сильный. В отдельных районах, включая Казань, возможны метели и ухудшение видимости до 500–1000 метров и ниже.

В столице республики продолжает действовать план «Буран», объявленный 30 января.

Ранее синоптики предупреждали, что за шесть дней в Татарстане может выпасть больше месячной нормы осадков. На фоне непогоды Раис РТ Рустам Минниханов дал ряд поручений по обеспечению безопасности на дорогах и работе коммунальных служб в условиях сильных снегопадов и метелей.

#гаи #непогода в татарстане #метель в татарстане
