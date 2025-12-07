FT: В Евросоюзе нашли способ навсегда заморозить российские активы

Флаг Европы

Еврокомиссия обнаружила способ, позволяющий оставить заблокированные в Европейском Союзе российские активы замороженными на неопределенный срок. Об этом пишет колумнист британской газеты Financial Times Мартин Сандбу.

В основополагающих договорах Евросоюза брюссельские чиновники нашли статью, которая «позволяет принимать меры без необходимости единогласного одобрения» – правда, лишь «в условиях серьезных экономических потрясений».

В Еврокомиссии уверены, что вооруженное противостояние на Украине и ситуация вокруг него подпадают под это определение. Соответственно, там предлагают заморозить резервы РФ – на неопределенный срок до принятия отдельного решения об их разблокировке.

Ранее санкции против России продлевались каждые полгода единогласным решением всех стран – членов ЕС. Это позволяет одному из европейских государств (например, Венгрии) восстановить доступ Москвы к активам.

По оценке колумниста, юридическая основа подобного решения может быть оспорена в судебном порядке.

Страны Евросоюза, Канада, Соединенные Штаты и Япония заморозили активы России в размере около 300 млрд долларов после начала специальной военной операции в феврале 2022 года. Более 200 млрд евро заморожены на бельгийской площадке Euroclear. Euroclear и власти Бельгии выступают против конфискации российских активов, напоминая о рисках.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что возможная конфискация российских резервов приведет к резкому снижению доверия к еврозоне и фактически станет присвоением чужой собственности.