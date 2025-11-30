Премьер Бельгии предупредил ЕС о рисках поспешного решения по российским активам

Бельгия допускает возможность задействовать российские активы для предоставления Украине кредитов, но только при выполнении трех условий. Об этом сообщает немецкая газета Süddeutsche Zeitung, ссылаясь на письмо премьер-министра Бельгии Барта де Вевера, передает «РИА Новости».

По данным издания, де Вевер указал, что ЕС должен предоставить по кредиту юридически обязывающие, безусловные и безотзывные гарантии, которые можно будет предъявить по требованию.

Кроме того, он считает необходимым, чтобы все риски, связанные с возможными спорами и их урегулированием, разделялись между всеми странами – членами ЕС. Третьим условием он назвал участие в программе всех государств Евросоюза, на территории которых находятся российские государственные активы.

Süddeutsche Zeitung пишет, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже выразила готовность удовлетворить эти условия, однако бельгийский премьер требует официальных подтверждений и поддержки от остальных стран ЕС. Ожидается, что необходимые гарантии могут быть предоставлены в декабре.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас в интервью газете Pais заявляла, что опасения Бельгии по поводу использования замороженных российских активов являются вполне обоснованными.

Накануне де Вевер направил Еврокомиссии письмо, в котором предупредил, что поспешная реализация плана по использованию российских активов может подорвать перспективы потенциального мирного урегулирования. Он также неоднократно подчеркивал, что Бельгии требуются четкие и надежные гарантии от партнеров по ЕС, если те рассчитывают предоставить Киеву кредит за счет суверенных средств другой страны.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что возможная конфискация российских резервов приведет к резкому снижению доверия к еврозоне и фактически станет присвоением чужой собственности.