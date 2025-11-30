В ЕС назвали вероятные сроки принятия решения об использовании российских активов

Решение об использовании замороженных российских активов может быть принято на саммите Европейского Союза в Брюсселе 18 декабря. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в интервью газете La Tribune Dimanche.

Дипломат перечислил пункты связанной с Украиной внешнеполитической повестки, решения по которым, на его взгляд, не могут быть приняты без европейского участия. Среди них он упомянул и замороженные российские активы в Европе.

Первоначально мирный план США из 28 пунктов предусматривал различные способы использования замороженных в ЕС активов РФ, но из новой редакции документа этот момент исчез.

«Мы <…> гарантировали, что любые решения, подпадающие под действие европейского законодательства, не могут быть приняты без нашего участия», – подчеркнул в связи с этим Барро.

По его словам, главным приоритетом является обеспечение долгосрочной заморозки российских активов в Европе. «Это значительное преимущество, которое позволит нам влиять на параметры будущего мира. <…> Кроме того, мы хотим оградить Украину от финансовых трудностей на ближайшие два года в случае продолжения войны», – пояснил он.

«Всё это станет обсуждаться в ближайшие дни, и я надеюсь, что решение будет принято на заседании Европейского совета 18 декабря», – уточнил глава МИД Франции.

Страны ЕС, Канада, Соединенные Штаты и Япония заморозили активы России в размере около 300 млрд долларов после начала специальной военной операции, которую в феврале 2022 года инициировал Президент РФ Владимир Путин. Более 200 млрд евро заморожены на бельгийской площадке Euroclear. Euroclear и власти Бельгии выступают против конфискации российских активов, напоминая о рисках.