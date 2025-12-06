news_header_top
Политика 6 декабря 2025 21:47

Президент Словакии раскритиковал идею ЕС направить активы РФ на оружие Киеву

Президент Словакии Петер Пеллегрини раскритиковал идею Евросоюза использовать замороженные российские активы для финансирования закупок вооружений для Украины. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению словацкого лидера, такие средства должны направляться на восстановление страны после конфликта.

«Если бы мы [EC] когда-нибудь должны были бы использовать такие громадные деньги, то давайте используем их на послевоенное восстановление Украины», – заявил Пеллегрини в эфире Словацкого радио.

Он подчеркнул, что передача средств Киеву для покупки вооружений не приведет к военному успеху. «Это сегодня очевидно каждому», – отметил президент и добавил, что сейчас необходимо сосредоточить усилия не на мерах, которые могут способствовать продолжению конфликта.

#словакия #замороженные российские активы
