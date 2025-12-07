Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что замороженных активов России хватило бы на продление агонии ВСУ в течение еще пары лет. Это было сказано во время беседы с журналистом Павлом Зарубиным, фрагмент которой опубликован в Telegram-канале «Вестей».

«Этих денег, о которых они говорят, как раз так, в принципе хватит еще, чтобы пару лет тратить украинцев, как пули», – отметил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ дополнил, что западные страны очень хотят получить российские деньги, однако боятся вероятных последствий, которые, по словам Пескова, ощутят на себе не только конкретные лица, но и целые государства.

Напомним, что после начала СВО в Евросоюзе остались замороженные активы России на сумму более 200 миллиардов евро. При этом, 180 миллиардов евро находятся в Бельгии, которая, несмотря на давление Еврокомиссии, отказалась давать кредит Киеву из этих денег.