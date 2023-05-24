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Руc Тат
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Политика 24 мая 2023 18:12

Минобороны показало видео уничтожения беспилотника ВСУ, атаковавшего корабль «Иван Хурс»

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Министерство обороны РФ показало видеозапись отражения атаки украинских надводных беспилотников на разведывательный корабль российского Черноморского флота «Иван Хурс».

На видео видно, как в направлении корабля движется надводный беспилотник, по которому тот ведет огонь. После нескольких выстрелов «Ивану Хурсу» удается поразить дрон, из-за чего «беспилотный быстроходный катер» взрывается.

Как сообщал «Татар-информ», ранее Минобороны РФ рассказало, что сегодня в 5.30 утра три украинских надводных беспилотника в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор попытались атаковать разведывательный корабль Черноморского флота «Иван Хурс», но были уничтожены.

#спецоперация на Украине #Черноморский флот #беспилотники
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