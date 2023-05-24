Минобороны показало видео уничтожения беспилотника ВСУ, атаковавшего корабль «Иван Хурс»

Министерство обороны РФ показало видеозапись отражения атаки украинских надводных беспилотников на разведывательный корабль российского Черноморского флота «Иван Хурс».

На видео видно, как в направлении корабля движется надводный беспилотник, по которому тот ведет огонь. После нескольких выстрелов «Ивану Хурсу» удается поразить дрон, из-за чего «беспилотный быстроходный катер» взрывается.

Как сообщал «Татар-информ», ранее Минобороны РФ рассказало, что сегодня в 5.30 утра три украинских надводных беспилотника в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор попытались атаковать разведывательный корабль Черноморского флота «Иван Хурс», но были уничтожены.