FT: Россия и Украина подготовили план, который включает прекращение огня и вывод войск РФ

Делегации России и Украины подготовили план для завершения конфликта, который включает 15 пунктов, утверждает британская газета Financial Times. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в эти пункты входит прекращение огня и вывод российских войск при условии, что Киев сохраняет нейтралитет и сокращает вооруженные силы.

По данным издания, план также подразумевает отказ Украины от вступления в НАТО, который гарантирует, что страна не будет размещать военные базы других государств в обмен на защиту со стороны союзников, например США, Великобритании и Турции.

От сторон пока не поступало официального подтверждения о подготовке такого плана.

Первые российско-украинские переговоры состоялись 28 февраля в Гомельской области Белоруссии, вторая встреча прошла в Беловежской пуще. В рамках второго раунда стороны договорились о создании гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения. Третий раунд переговоров состоялся 7 марта.

Кроме того, 10 марта глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с министрами иностранных дел Украины и Турции в Анталье. По итогам беседы он не исключил возможности личной встречи Владимира Путина с Президентом Украины Владимиром Зеленским.