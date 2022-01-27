FT: ЕЦБ попросил европейские банки подготовиться к введению санкций против России

Европейский центральный банк попросил активно работающие в России банки стран Европейского Союза подготовиться к введению санкций против нее в случае возможной агрессии против Украины. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на анонимные информированные источники.

«Чиновники ЕЦБ запросили подробную информацию о том, как банки будут реагировать на различные сценарии, такие как попытка заблокировать доступ российских банков к международной платежной системе SWIFT», — уточнил один из собеседников издания.

Таким образом, регулятор хочет удостовериться, что банки еврозоны готовы соблюдать любые ограничительные меры и «в состоянии быстро прекратить отношения с клиентами, с которыми им запрещено иметь дело», отмечает РБК.

Газета поясняет, что введение санкций связано с рисками для международных банков, широко представленных в России. Это американский Citibank, французский Société Générale, австрийский Raiffeisen и итальянский UniCredit. ЕЦБ также направил запросы в немецкий Deutsche Bank и голландский ING.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что МИД России подтвердил получение письменного ответа Соединенных Штатов и НАТО по гарантиям безопасности. Госсекретарь США Энтони Блинкен намерен в ближайшее время провести встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. До этого Президент США Джо Байден допустил введение персональных санкций против Президента России Владимира Путина в случае гипотетического нападения на Украину.