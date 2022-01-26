news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
26 января 2022  21:16

Блинкен заявил, что обсудит с Лавровым ответ США по гарантиям

news_top_970_100

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что в ближайшее время проведет встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я планирую поговорить с министром [иностранных дел РФ Сергеем] Лавровым в ближайшие дни, когда Москва ознакомится с нашим ответом», — заметил он.

Сегодня стало известно, что США передали России письменный ответ по гарантиям безопасности. МИД РФ подтвердил эту информацию.

Ранее представитель Белого дома Джен Псаки отметила, что США не будут обнародовать документ со своим ответом.

#Сергей Лавров #гарантии безопасности #США
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное