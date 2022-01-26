Блинкен заявил, что обсудит с Лавровым ответ США по гарантиям

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что в ближайшее время проведет встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я планирую поговорить с министром [иностранных дел РФ Сергеем] Лавровым в ближайшие дни, когда Москва ознакомится с нашим ответом», — заметил он.

Сегодня стало известно, что США передали России письменный ответ по гарантиям безопасности. МИД РФ подтвердил эту информацию.

Ранее представитель Белого дома Джен Псаки отметила, что США не будут обнародовать документ со своим ответом.