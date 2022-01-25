Байден подтвердил, что при «вторжении» РФ на Украину против Путина введут санкции

Президент США Джозеф Байден не исключил, что в случае нападения России на Украину будут введены санкции лично против российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

На встрече с журналистами главе США был задан вопрос о том, могут ли при таком сценарии быть введены санкции лично против Президента России. «Да», — ответил на это Байден.

На Западе России постоянно приписывают планы по вторжению на Украину, несмотря на заявления Москвы о том, что Россия не планирует никому угрожать. В частности, этот вопрос поднимался на переговорах с США по гарантиям безопасности. Замглавы российского МИД Сергей Рябков подтвердил, что у страны не было и не может быть намерений напасть на Украину.