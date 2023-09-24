Франция отзовет посла из Нигера и выведет свои войска до конца года

Эмманюель Макрон

Фото: Wikipedia.org

Франция отзовет своего посла Сильвена Итте и остальных сотрудников посольства из Нигера, они вернутся на родину в ближайшие часы. Об этом заявил французский лидер Эмманюэль Макрон в интервью телеканалам TF1 и France 2.

«В ближайшие часы наш посол вместе со множеством дипломатов вернется во Францию», — подчеркнул Макрон (цитата по ТАСС).

Кроме того, по словам Президента Франции, его страна прекратит военное сотрудничество с руководством Нигера, захватившим власть в результате военного переворота, и выведет свои войска до конца года.

Upd. (22.08): «<...> они (нынешние власти Нигера — прим. Т-и) больше не хотят заниматься борьбой с терроризмом. Это (вывод войск с базы в Ниамее — прим. Т-и) будет организовано в ближайшие недели, и это означает конец сотрудничества», — уточнил политик.

О свержении военными Президента Нигера Мохамеда Базума стало известно 26 июля. Reuters 4 августа писало, что Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) разработало план возможного военного вмешательства в ситуацию в Нигере, но пока так и не реализовало его.

Мятежники требовали от посла Франции покинуть страну, но Париж не отзывал дипломата, ссылаясь на нелегитимность новых властей. Позднее Нигер, Мали и Буркина-Фасо решили создать альянс Сахеля для коллективной обороны (во всех этих государствах прежде состоялись военные перевороты).

Сегодня власти Нигера закрыли воздушное пространство для французских самолетов и самолетов, зафрахтованных Францией.