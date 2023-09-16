Нигер, Мали и Буркина-Фасо создадут альянс Сахеля для коллективной обороны

Лидеры Буркина-Фасо, Мали и Нигера учредили хартию о создании альянса для создания архитектуры коллективной обороны. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент переходного периода Мали Ассими Гоита рассказал, что подписал хартию Липтако-Гурма, учреждающую Альянс государств Сахеля. Его цель – создание архитектуры коллективной обороны и взаимопомощи.

О свержении Президента Нигера Мохамеда Базума и закрытии границ стало известно 26 июля. Reuters 4 августа писало, что Экономическое сообщество стран Западной Африки разработало план возможного военного вмешательства в ситуацию в Нигере. Позднее, 18 августа, сообщество определило точную дату начала военного вмешательства, но не стало ее объявлять.