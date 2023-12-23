«Флот РТ» планирует превратить теплоход проекта «Дунай» в круизный лайнер

Теплоход «Александр Свешников», систершип «Павла Миронова»

Фото: © «Татар-информ»

АО «Флот РТ» собирается модернизировать двухпалубный теплоход проекта 305 «Дунай», построенный в 1960-х годах, в современный круизный лайнер. Об этом рассказал в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24» генеральный директор судоходной компании Роман Лизалин.

«У нас есть одно судно, которое досталось нам по наследству от „Татфлота“. Это судно 305-го проекта, двухпалубное. Оно находится в Чистополе. Проект 305 — это достаточно интересное судно, 60-х годов выпуска. В свое время оно проходило обновление, модернизацию. Мы хотим это судно также выпустить в навигацию», — сообщил спикер.

«Да, мы не сможем сделать это быстро, так как на теплоходе предстоят достаточно серьезные работы. Но планируем выпустить его в навигацию в 2024 году», — пояснил Лизалин, уточнив, что сейчас внутренние экскурсионные и круизные маршруты пользуются достаточной популярностью.

По словам руководителя АО «Флот РТ», суда проекта 305 хорошо себя зарекомендовали, когда ходили по маршрутам Казань — Астрахань, Казань — Москва и Казань — Уфа. «У этого теплохода своя осадка (1,36 метра — прим. Т-и), он может хорошо ходить как по Белой реке, так и по Оке», — добавил Роман Лизалин.

Средние речные грузопассажирские теплоходы проекта 305 «Дунай», предназначенные для работы на туристических и транспортных линиях, строились в Венгрии на заводе Óbudai Hajógyár Budapest по заказу Советского Союза с 1959 по 1967 год. Всего было построено 49 таких судов. Их водоизмещение составляет 800 тонн, скорость — 20 км/ч, численность экипажа — 54 человека. Способны перевозить до 311 пассажиров.

Гендиректор АО «Флот РТ» не сказал, о каком именно судне идет речь. Но, скорее всего, это построенный в 1962 году теплоход «Павел Миронов» (до 1975 года — «Висла»), который принадлежит СК «Татфлот» и на данный момент не эксплуатируется. Соответствующие планы относительно этого судна уже анонсировались.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что «Флот РТ» хочет заказать строительство судов в Нижнем Новгороде и Костроме. Этим летом Президент РФ Владимир Путин предложил расширить программу судостроения до 2035 года «с акцентом на судах для пассажирских перевозок».

Существующий план Минпромторга РФ предусматривает строительство на российских верфях 985 судов. В том числе 260 судов должны быть построены за 2023–2027 годы с использованием средств Фонда национального благосостояния.

«Совершенствование водотранспортной системы во многом влияет на общий экономический рост в стране, на развитие промышленности, туризма, других отраслей в регионах», — выражал уверенность глава государства на совещании по развитию речного судоходства.