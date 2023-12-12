«Флот РТ» хочет заказать строительство судов в Нижнем Новгороде и Костроме

Компания «Флот РТ» планирует заказать строительство новых судов у предприятий других регионов России. Об этом сообщил генеральный директор компании Роман Лизалин на вебинаре, посвященном проекту межрегиональных маршрутов под брендом «Великий Волжский путь».

«Мы для себя сформировали потребности, список судов, которые должны построить и заместить. Да, мы будем поддерживать старые суда, ремонтировать, но у нас все равно стоит задача парк омолодить. Мы идем по этому пути, но это очень финансовоемкий проект и не быстрореализуемый», — рассказал спикер.

В этом году компания приобрела два новых судна «Метеор 2020», способные перевозить по 122 человека. Но они, по словам Лизалина, будут задействованы на направлениях из Казани в Чебоксары и Ульяновск.

Он отметил, что на Зеленодольском заводе имени Горького идет закладка еще четырех новых судов для «Флота РТ». «К 2025 году расширим географию своей работы с новыми судами, которые будут приходить на наш баланс. В то же время прорабатываем вопрос, чтобы ускорить строительство и увеличить парк судов, поэтому и на других предприятиях планируем размещать заказы», — подчеркнул спикер.

Он уточнил, что работа ведется с нижегородским Центральным конструкторским бюро по судам на подводных крыльях имени Алексеева и с Костромским судомеханическим заводом. Строительство судов планируется вести по льготному лизингу.

«С четырьмя судами Зеленодольского завода идем по этому пути. С другими судостроительными компаниями тоже будем работать по этому проекту», — заключил руководитель компании.

Президент РФ Владимир Путин ранее предлагал расширить программу судостроения до 2035 года «с акцентом на судах для пассажирских перевозок». Существующий план Минпромторга РФ предусматривает строительство на российских верфях 985 судов, в том числе 260 судов за 2023–2027 годы с использованием средств Фонда национального благосостояния.

«Совершенствование водотранспортной системы во многом влияет на общий экономический рост в стране, на развитие промышленности, туризма, других отраслей в регионах», — замечал глава государства на совещании по развитию речного судоходства.