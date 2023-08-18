«Флот РТ» планирует отремонтировать теплоход «Павел Миронов» и запустить речные круизы

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К следующей навигации «Флот Республики Татарстан» хочет запустить в тестовом режиме круизные перевозки. Об этом сообщают «Казанские ведомости» со ссылкой на директора компании Романа Лизалина.

На баланс компании передадут круизное судно «Павел Миронов», которое требует детального ремонта.

«Мы планируем его отреставрировать, отремонтировать и пустить на межрегиональные направления, — рассказал Лизалин. — Это могут быть круизы Казань — Астрахань, Казань — Москва, Казань — Пермь и другие направления».

По его словам, судно вместимостью около 140 пассажиров может быть протестировано уже в середине следующего судоходного сезона.

Речной теплоход «Павел Миронов», построенный в 1961 году в Венгрии, поступил в Камское речное пароходство. В 1995-м его получил «Татфлот», теплоход совершал рейсы до 2011 года, после чего встал на прикол из-за технического состояния.

АО «Флот РТ» учредили 24 мая 2023 года. Новому речному перевозчику передали пассажирские суда «Метеор-2020», «Михаил Девятаев», а также А217−1. Планируется, что на его баланс перейдут суда «Татфлота».