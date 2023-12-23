В Татарстане планируют готовить кадры для водного транспорта вместе с «Аэрофлотом»

Теплоход на подводных крыльях «Метеор-2020»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

АО «Флот Республики Татарстан» намерено повысить комфортность и качество сервиса во время пассажирских перевозок на воде. Готовить кадры предполагается совместно с авиакомпанией «Аэрофлот», рассказал в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24» генеральный директор судоходной компании Роман Лизалин.

«Мы планируем провести работу по повышению уровня комфорта, уровня сервиса. Мы также планируем провести работу по подготовке кадров, в том числе совместно с компанией „Аэрофлот“», — пояснил спикер.

Кроме того, Лизалин упомянул, что власти Татарстана поставили задачу снизить стоимость скоростных пассажирских перевозок на воде, чтобы они стали доступными для каждого жителя республики. По его словам, планируется установить «максимально удобный» тариф.

«Мы делаем аналитику, мы сопоставляем ценовую политику с другими видами транспорта. Мы попробовали начать перевозить за 1,5 тыс. рублей [по маршруту Казань — Ульяновск]. При этом себестоимость гораздо выше», — обратил внимание гендиректор АО «Флот РТ».

Соответственно, уточнил он, «за константу будет все-таки браться ценник железнодорожных перевозок». «Но мы в любом случае будем снижать стоимость по нашему участку, руководством республики поставлена такая задача», — заверил в связи с этим Роман Лизалин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что «Флот РТ» хочет заказать строительство судов в Нижнем Новгороде и Костроме. Этим летом Президент РФ Владимир Путин предложил расширить программу судостроения до 2035 года «с акцентом на судах для пассажирских перевозок».

Существующий план Минпромторга РФ предусматривает строительство на российских верфях 985 судов. В том числе 260 судов должны быть построены за 2023–2027 годы с использованием средств Фонда национального благосостояния.

«Совершенствование водотранспортной системы во многом влияет на общий экономический рост в стране, на развитие промышленности, туризма, других отраслей в регионах», — выражал уверенность глава государства на совещании по развитию речного судоходства.