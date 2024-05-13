Фигуристка Алина Загитова пока не планирует переезд в Казань

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова пока не планирует менять место жительства и переезжать в Казань. Об этом заявил глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов, сообщает ТАСС.

В столице республики готовится к строительству школа, которая будет носить имя знаменитой фигуристки. По данным министра, уже подготовлен финальный проект, ведется работа над проектно-сметной документацией. Возведение может начаться в течение лета.

Алина Загитова, отметил Леонов, несколько дней назад приезжала в Казань. «Она в любом случае эту работу будет курировать, но не на постоянной, наверное, основе. Мы не ведем пока речь о ее переезде», — заявил министр спорта Татарстана.

Несмотря на это, спортсменка вовлечена в работу, проект будущего центра полностью согласован с ней.

«Это не будет, конечно, какой-то супердворец, но это будет функциональный тренировочный объект для того, чтобы там были все возможности выращивать достойных фигуристов нашей страны», — заметил глава спортивного ведомства.

Ранее, описывая проект будущего здания, Леонов назвал его необычным.

Напомним, что в июне прошлого года олимпийская чемпионка встретилась с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Во время встречи они обсудили реализацию проекта в республике. Позже, в сентябре, Владимир Леонов анонсировал открытие школы фигурного катания Алины Загитовой в Татарстане уже в 2024 году. Он также рассказал, где будет размещен новый объект.