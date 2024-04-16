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«Будем искать деньги»: Леонов рассказал о нестандартном проекте школы Загитовой
Министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал, как обстоят дела с проектом школы фигурного катания Алины Загитовой в республике. Глава ведомства назвал его нестандартным — это будет компактный центр, при строительстве которого будут учтены все требования олимпийской чемпионки.
«Мы сформировали техническое задание, дано задание на проектирование школы. Проект будет реализован в течение лета, у нас будет финализирован проект с ценой финальной, и будем искать деньги. Мы пока не понимаем, сколько он будет стоить. Проект нестандартный, мы предусмотрели все желания Алины, будут учтены все ее требования, это будет компактный центр», — приводит слова министра РИА Новости.
Леонов уточнил, что объект будет без трибун, но при этом в нем можно будет проводить соревнования.
В июне 2023 года олимпийская чемпионка встретилась с Раисом РТ Рустамом Миннихановым. Во время встречи они обсудили реализацию проекта в республике. Позже, в сентябре, Владимир Леонов анонсировал открытие школы фигурного катания Алины Загитовой в Татарстане уже в 2024 году. Он также рассказал, где будет размещен новый объект.
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