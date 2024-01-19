Фиджитал-спорт набирает популярность в Африке

Фото: © Анастасия Богданова / «Татар-информ»

В стартовавшем сегодня в Казани финальном этапе первого республиканского фиджитал-фестиваля «Татарстан — будущее» принимают участие студенты татарстанских университетов из африканских стран: Замбии, Бенина, Нигерии, Камеруна и Зимбабве.

Фото: © Анастасия Богданова / «Татар-информ»

«Когда мы стали развивать фиджитал-спорт, я начал рассказываться всем своим друзьям и знакомым, иностранцам и местным ребятам, о фиджитал-спорте, и иностранцы из Африки очень этим заинтересовались. Наш представитель по международным вопросам Ноа Лунгу (советник по международным вопросам Федерации фиджитал-спорта РТ — прим. Т-и) пригласил всех своих друзей и знакомых на одно из наших мероприятий, и у них так сильно блестели глаза, что они попросили провести только для них мероприятие в Казани. Мы провели его, они рассказали своим друзьям, те сказали: „Почему у нас в стране такого нет?“ И они попросили нас провести чемпионат у них в странах. В этом году мы собираемся в пяти странах Африки его провести», — рассказал вице-президент Федерации фиджитал-спорта РТ Азиз Замалиев.

Совсем недавно федерация провела уникальный турнир среди граждан африканских стран, проживающих и обучающихся в Республике Татарстан.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис РТ Рустам Минниханов и министр спорта РФ Олег Матыцин открыли фестиваль «Фиджитал Татарстан». Позднее руководитель республики поручил создать фиджитал-центры на базе спортивных объектов Татарстана и поделился своей оценкой стартовавшего фестиваля.