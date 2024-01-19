Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов поручил создать фиджитал-центры на базе спортивных объектов Татарстана
Рассмотреть возможность создания муниципальных фиджитал-центров на базе имеющихся в Татарстане спортивных объектов поручил Раис РТ Рустам Минниханов Министерству спорта и Минцифры на итоговом заседании коллегии Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи республики.
«Татарстан — один из регионов — лидеров цифровой трансформации. Руководством страны нам оказано высокое доверие по проведению в республике первых „Игр будущего“. Сегодня организована серьезная работа по данному направлению: создана Федерация фиджитал-спорта, проводятся муниципальные и республиканские соревнования, которые мы сегодня посетили. Это сигнал для нас — как нам надо усилить работу по развитию фиджитал-спорта», — отметил Минниханов.
Раис Татарстана также добавил, что в следующем году следует провести общереспубликанский фиджитал-чемпионат для максимального вовлечения населения, в первую очередь — молодежи, в этот инновационный спорт.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис РТ Рустам Минниханов и министр спорта РФ Олег Матыцин открыли фестиваль «Фиджитал Татарстан».
Следите за самым важным и интересным в мире спорта Telegram-канале ТИ-Спорт