Минниханов поручил создать фиджитал-центры на базе спортивных объектов Татарстана

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Рассмотреть возможность создания муниципальных фиджитал-центров на базе имеющихся в Татарстане спортивных объектов поручил Раис РТ Рустам Минниханов Министерству спорта и Минцифры на итоговом заседании коллегии Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи республики.

«Татарстан — один из регионов — лидеров цифровой трансформации. Руководством страны нам оказано высокое доверие по проведению в республике первых „Игр будущего“. Сегодня организована серьезная работа по данному направлению: создана Федерация фиджитал-спорта, проводятся муниципальные и республиканские соревнования, которые мы сегодня посетили. Это сигнал для нас — как нам надо усилить работу по развитию фиджитал-спорта», — отметил Минниханов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана также добавил, что в следующем году следует провести общереспубликанский фиджитал-чемпионат для максимального вовлечения населения, в первую очередь — молодежи, в этот инновационный спорт.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис РТ Рустам Минниханов и министр спорта РФ Олег Матыцин открыли фестиваль «Фиджитал Татарстан».