«Вклад в мировой спорт»: Минниханов и Матыцин открыли фестиваль «Фиджитал Татарстан»

В Казани стартовали финальные соревнования фестиваля «Фиджитал Татарстан». На них за победу в шести дисциплинах поборются более 500 спортсменов из разных районов республики. С приветственным словом к участникам и зрителям обратился Раис РТ Рустам Минниханов.

«Очень приятно и неожиданно интересно, как проходят эти соревнования. Огромное количество молодежи вовлекается в это движение. Казани доверено провести первые международные „Игры будущего“. Мы видим, что у нас очень серьезная команда. Хочу пожелать вам успехов и хороших соревнований», — сказал руководитель республики.

Церемония открытия также была выдержана в стилистике фиджитал. Зрители увидели шоу дронов, которые составили флаги России и Татарстана, кубок, слово «Спорт» и другие фигуры. Представление продолжилось показательными выступлениями спортсменов, причем как в цифровом, так и в физическом форматах.

«Рад сегодня быть вместе с вами и стать частью церемонии проведения первого фиджитал-фестиваля в Татарстане. Казань и республика всегда демонстрировали умение на высшем уровне организовать прорывные проекты, которым сейчас является движение фиджитал. Уверен, что участники сегодняшнего мероприятия — это талантливые спортсмены. Сегодня наша задача — дать им реализовать свои возможности», — добавил министр спорта России Олег Матыцин.

Соревнования проводятся по шести дисциплинам: футбол, баскетбол, гонки, единоборства, боевая арена (стратегия) и ритм-симулятор. Отборочные этапы к финальной части прошли в Сабинском районе, Альметьевске и Зеленодольске. Всего в них попробовали свои силы примерно 900 человек.

В зале перед сценой была организована выставка с различными активностями, где юные зрители могли познакомится с самыми современными достижениями науки и техники.

«Это первый пробный такой проект. Фиджитал — это новое направление. Мы видим неподдельную реакцию аудитории, молодежи это очень интересно. Основной посыл фестиваля — вернуть молодых людей, которые много времени проводят в киберпространстве, в классические виды спорта», — пояснил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поприветствовал участников первого татарстанского фиджитал-фестиваля по видеосвязи.