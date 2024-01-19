В Казани стартовал фиджитал-фестиваль «Татарстан — будущее»

Фото: © Анастасия Богданова / «Татар-информ»

Сегодня в столице РТ стартовал фиджитал-фестиваль «Татарстан — будущее». Для гостей мероприятия организаторы подготовили множество активностей.

Фото: © Анастасия Богданова / «Татар-информ»

В играх задействованы более 900 спортсменов по шести дисциплинам: фиджитал-футбол — мини-футбол и FIFA 24, фиджитал-баскетбол — баскетбол 3х3 и NBA, фиджитал-стратегия — лазертаг и Dota2, фиджитал-гонки — гонки и Assetto Corsa, фиджитал-единоборства — корэш и Mortal Kombat 1, ритм-симулятор — Just Dance.

Фото: © Анастасия Богданова / «Татар-информ»

«Это потрясающе! Мы ждем победы, готовы всех уничтожать. Желаем всем хорошего участия», — заявили игроки команды White power Аскар Бакиров и Булат Мусаев.

При входе гостей встречали герои известных компьютерных игр, в том числе Ари из «Лиги Легенд», Дива и Мэй из Overwatch и Грейнджер из Mobile Legends. Аниматоры фотографировались со всеми желающими.

Фото: © Анастасия Богданова / «Татар-информ»

«Мы первый раз участвуем в таких соревнованиях, для нас это всё новое. Захотели, решили, заявили — посмотрим, что из этого получится. Самое главное в играх, чтобы все участники показали хорошую и красивую игру без травм», — поделился ожиданиями наставник нескольких команд Ранис Закиров.

Фото: © Анастасия Богданова / «Татар-информ»

Помимо прочего, вниманию публики были представлены роботы, которые готовят кофе и играют в шашки, а также робот-художник, который рисует человека по теням и штрихами. Робот-шашист создан на базе нейросети, в нем используется компьютерное зрение для определения количества и положения шашек. Любой желающий мог сразиться с роботом и испытать свои силы.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис РТ Рустам Минниханов и министр спорта РФ Олег Матыцин открыли фестиваль «Фиджитал Татарстан». Позднее руководитель республики поручил создать фиджитал-центры на базе спортивных объектов Татарстана и поделился своей оценкой стартовавшего фестиваля.