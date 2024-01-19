Минниханов о фиджитал-спорте: «Принципиально новое и очень важное движение»

Фото: t.me/rustamminnikhanov/

Раис РТ Рустам Минниханов в своем Telegram-канале поделился впечатлениями от стартовавшего в Казани фестиваля «Фиджитал Татарстан».

«Готовимся к „Играм будущего“ в Казани! Сегодня посетили с Олегом Васильевичем (министром спорта России Олегом Матыциным — прим. Т-и) первый Республиканский турнир по фиджитал-спорту», — написал Раис Татарстана, выложив фотографии мероприятия.

«Это принципиально новое и очень важное движение, которое объединяет спортивные, цифровые и научные достижения. Турнир проходит по шести дисциплинам, в нем принимает участие около 500 спортсменов», — заметил руководитель республики.

«Хәзерге замана яшьләре компьютерда да оста уйный, чын спортта да сынатмый! Хәерле сәгатьтә! (в переводе с татарского — „Современная молодежь умело играет и на компьютере, и в настоящем спорте не подводит! Добрый час!“)» — заключил Рустам Минниханов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис РТ Рустам Минниханов и министр спорта РФ Олег Матыцин открыли фестиваль «Фиджитал Татарстан». Позднее руководитель республики поручил создать фиджитал-центры на базе спортивных объектов Татарстана.