Фаттахов перед отъездом в Москву записал прощальный видеоролик для молодежи Татарстана

Бывший министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов перед отъездом в Москву к новому месту работы записал прощальный видеоролик. Он выложил его на своей странице в социальной сети Instagram.

В начале клипа экс-министр идет по вечерней площади Свободы и поет песню «Шаляй-Валяй» группы «Чайф». Эта композиция продолжает звучать до самого конца видео.

Затем Фаттахов рисует граффити «Не скучай» — эта фраза отсылает к песне. После этого следуют кадры различных событий, в организации которых участвовало Минмолодежи РТ.

Завершается ролик сценой прибытия бывшего министра в аэропорт Казани. Финальная надпись гласит: «Дамир Фаттахов покинул группу „Молодежь Татарстана“. Дамир Фаттахов пригласил вас в группу „Молодежь России“».

«Спасибо вам, ребята. Хочу пожелать вам верить в себя, дерзать и ничего не бояться. Всё получится. Вы же помните: „… у нас нет слова "назад", если что, мы разворачиваемся и снова #АЛГА!“» — написал экс-министр в Instagram’е, прощаясь с татарстанской молодежью.

Дамир Фаттахов возглавлял Министерство по делам молодежи Татарстана с июня 2018 года. Премьер-министр России Михаил Мишустин своим распоряжением 8 сентября назначил его заместителем руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи). На новом посту он будет отвечать за развитие региональной молодежной политики.

Президент Татарстана Рустам Минниханов наградил Дамира Фаттахова медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». Новым руководителем Минмолодежи РТ стал Тимур Сулейманов.