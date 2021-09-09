Фаттахов в Росмолодежи займется развитием региональной молодежной политики

Министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов станет заместителем руководителя Росмолодежи — на новом посту он займется развитием региональной молодежной политики. Об этом сообщила глава федерального ведомства Ксения Разуваева.

«Для меня было принципиально важным появление в „федеральном составе“ коллег из регионов, со знанием специфики и опытом работы на местах. Уверена, что это существенно усилит нашу общую команду. Среди прочего в федеральном агентстве Дамир Фаттахов будет курировать работу с Комитетами по делам молодежи, займется развитием региональной молодежной политики», — прокомментировала Разуваева.

Она подчеркнула, что Дамир Фаттахов зарекомендовал себя как эффективный региональный управленец, сумевший выстроить качественную и содержательную работу с молодежью в Республике Татарстан.

Ранее о своем назначении ИА «Татар-информ» рассказал сам Дамир Фаттахов, который в эти дни пребывает на фестивале «Таврида» в Крыму.