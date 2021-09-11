Минниханов назначил министром по делам молодежи Татарстана Тимура Сулейманова

Новым министром по делам молодежи Татарстана стал Тимур Сулейманов, который ранее занимал должность первого заместителя главы ведомства. В качестве руководителя ведомства он был представлен сегодня на совещании у Президента РТ Рустама Минниханова.

Напомним, что ранее Минмолодежи республики возглавлял Дамир Фаттахов, который перешел на должность замруководителя Росмолодежи.

Тимур Сулейманов родился в Казани, в 2007 году он закончил экономический факультет в Гранаде, затем в 2009-м окончил экономический факультет КФУ, после чего отучился еще и в аспирантуре.

С 2008 по 2009 год Сулейманов работал специалистом по работе с молодежью в ГУ «Молодежный центр "Сэлэт"», с 2010 по 2014-й возглавил «Лигу студентов» РТ, а с 2014 по 2018 год был исполнительным директором ТРМОФ «Сэлэт».

С 2018 года Сулейманов занимал должность первого заместителя министра по делам молодежи Татарстана.