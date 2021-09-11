Минниханов наградил Фаттахова медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан»

Президент Татарстана Рустам Минниханов наградил экс-министра по делам молодежи РТ Дамира Фаттахова медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», сообщила пресс-служба Минмолодежи РТ.

Медалью ордена награждаются за особые заслуги в развитии государственности Республики Татарстан, обеспечении прав и свобод граждан, развитии экономики, культуры, науки, образования, здравоохранения, искусства и спорта, за проявленные отвагу и мужество при охране общественного порядка, а также при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, за активную общественную и благотворительную деятельность.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Дамира Фаттахова заместителем руководителя Росмолодежи. Республиканское молодежное ведомство возглавил Тимур Сулейманов.