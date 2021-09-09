Фаттахов подтвердил свое назначение на пост замруководителя Росмолодежи

Заместителем руководителя Федерального агентства по делам молодежи назначен Дамир Фаттахов, на данный момент возглавляющий Министерство по делам молодежи в Республике Татарстан. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил сам министр.

«Я буквально только что узнал. Мне прислали документ, подписанный Премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. На данный момент я нахожусь на фестивале „Таврида“ в Крыму», — поделился собеседник информагентства.



Дамир Фаттахов затруднился ответить, кого он видит преемником на посту молодежного ведомства республики. «Мне сложно сказать: у нас сильная команда, выстроенная за эти годы, каждый из моих заместителей достоин, как и много других ребят в республике. Президент Татарстана Рустам Минниханов решит, кто будет следующим министром», — сказал глава молодежного ведомства.



Дамир Фаттахов родился 11 октября 1979 года в столице Татарстана. В 1997 году начал работать в органах внутренних дел РТ. В 2001 году возглавил отдел Культурного центра МВД РТ. Три года спустя стал руководителем сборной КВН «Четыре татарина». Будучи сотрудником органов внутренних дел, в 2005 году баллотировался в Кировском районе в депутаты, в дальнейшем около года представлял в городской думе администрацию Кировского района.



С 2006-го в течение трех лет возглавлял Комитет по делам детей и молодежи исполкома Казани. В 2010 году занял пост главы администрации Кировского и Московского районов. Через год Фаттахов окончил Московскую школу управления «Сколково», в 2013-м — Казанский федеральный университет по специальности «финансы и кредит».

В 2015 году назначен президентом Федерации по прыжкам в воду в Татарстане. В 2016-м стал первым заместителем руководителя исполкома, курирующим вопросы социальной сферы и гражданской защиты. На данном посту Фаттахов запомнился, тем что успешно реализовал благотворительный проект «Добрая Казань», организовал фестивали «Добрая волна».

22 июня 2018 года возглавил Министерство по делам молодежи.