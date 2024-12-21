Фаррахов объяснил, почему Татарстан против отмены двухуровневого МСУ

Айрат Фаррахов

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Депутат Государственной Думы РФ от РТ Айрат Фаррахов в программе «Интервью без галстука» телеканала «Татарстан 24» рассказал, почему власти республики выступают против отмены двухуровневой системы местного самоуправления. Парламентарий упомянул четыре причины разного рода.

«Во-первых, модель управления, которая существует в Татарстане, максимально эффективно позволяет вовлекать людей в местное управление, позволяет слышать граждан. Это вызывает большое доверие к управлению», — указал на один из моментов депутат Госдумы.

В качестве второго значимого момента Фаррахов упомянул наличие вакансий для тех участников специальной военной операции, которые после ее завершения захотят участвовать в управленческих процессах.

«<...> герои и ветераны вернутся, а среди них есть активные люди, которые хотели бы дальше влиять на развитие нашего общества, активно управлять этим. Именно на этих должностях они бы могли приобретать хороший опыт», — пояснил он.

«Кроме того, в Татарстане огромное количество людей живет в селах. Как их можно оставить без возможности принимать важные решения?» — задал риторический вопрос Фаррахов, описывая необходимость сохранения двухуровневого МСУ.

«Да и нам как депутатам удобнее встречаться с избранными людьми и главой местного поселения, например, для решения общих вопросов. Вообще, утратив эту модель, мы имели риски снижения эффективности управления и риски дополнительных бюджетных расходов», — подчеркнул депутат.

При этом он добавил, что позицию Татарстана «услышали, многие губернаторы других субъектов благодарили за это».

Совет Государственной Думы РФ ранее перенес рассмотрение во втором чтении законопроекта о реформе МСУ на 2025 год. Это произошло в том числе после критики, прозвучавшей со стороны властей Татарстана.

В случае принятия новеллы все сельские и городские поселения объединят с районами в муниципальные или городские округа, а их советы и администрации ликвидируют. В первом чтении законопроект был принят Госдумой 26 января 2022 года.

Против полной отмены двухуровневой системы местного самоуправления выступил Государственный Совет РТ. О необходимости сохранения двух вариантов МСУ заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов. Позднее он вновь раскритиковал законопроект.