Госдума перенесла рассмотрение реформы МСУ на 2025 год

Председатель Государственной Думы ФС РФ Вячеслав Володин

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Совет Государственной Думы РФ перенес рассмотрение во втором чтении законопроекта об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти на следующий, 2025 год. Это произошло в том числе после критики, прозвучавшей со стороны властей Татарстана.

О переносе рассмотрения проекта новеллы сообщил Председатель Госдумы России Вячеслав Володин. «<...> все сошлись во мнении, что законопроект требует дополнительного изучения и проработки с учетом поступивших замечаний и предложений», — отметил он.

«Поэтому было принято решение о переносе его рассмотрения на следующий год», — пояснил спикер нижней палаты Федерального Собрания.

Федеральным законопроектом предлагается все сельские и городские поселения объединить с районами в муниципальные или городские округа, а их советы и администрации ликвидировать.

Ранее против полной отмены двухуровневой системы местного самоуправления выступил Государственный Совет РТ. О необходимости сохранения двух вариантов МСУ заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов.