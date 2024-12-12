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Госдума перенесла рассмотрение реформы МСУ на 2025 год
Совет Государственной Думы РФ перенес рассмотрение во втором чтении законопроекта об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти на следующий, 2025 год. Это произошло в том числе после критики, прозвучавшей со стороны властей Татарстана.
О переносе рассмотрения проекта новеллы сообщил Председатель Госдумы России Вячеслав Володин. «<...> все сошлись во мнении, что законопроект требует дополнительного изучения и проработки с учетом поступивших замечаний и предложений», — отметил он.
«Поэтому было принято решение о переносе его рассмотрения на следующий год», — пояснил спикер нижней палаты Федерального Собрания.
Федеральным законопроектом предлагается все сельские и городские поселения объединить с районами в муниципальные или городские округа, а их советы и администрации ликвидировать.
Ранее против полной отмены двухуровневой системы местного самоуправления выступил Государственный Совет РТ. О необходимости сохранения двух вариантов МСУ заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов.
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