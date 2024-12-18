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Мухаметшин: Единицы субъектов РФ не поддержали инициативу Татарстана по МСУ
Единицы субъектов РФ не поддержали инициативу Татарстана о сохранении двухуровневой системы местного самоуправления. Об этом сообщил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на заседании президиума республиканского парламента.
«Я думаю, мы правильные меры приняли, и удалось добиться того, чтобы вопрос пока отложили. Но терять бдительность нам нельзя. Будем стоять на страже и защищать интересы сельского населения», – заявил он.
Ранее Госдума перенесла рассмотрение во втором чтении законопроекта об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти на 2025 год. Проектом федерального закона предлагается все сельские и городские поселения объединить с районами в муниципальные или городские округа, а их советы и администрации ликвидировать.
Татарстан предложил предусмотреть возможность введения одноуровневой и сохранения двухуровневой системы.
Мухаметшин отметил, что этот вопрос обсуждал с Председателем Государственной Думы РФ Вячеславом Володиным. А 16 декабря глава нижней палаты федерального парламента провел встречу с руководителями законодательных органов субъектов РФ. Участие в ней принял Председатель Государственного Совета Татарстана.
«Володин особо остановился на защите сельских поселений и поселковых советов. Сказал, что благодаря татарстанской инициативе и настойчивости сохранили систему работы этих органов – самых близких к людям. В целом по стране внимание к селу ослабевает, численность жителей там уменьшается. Если еще и сельсоветы там закрыть, то люди практически останутся на произвол судьбы», – подчеркнул Мухаметшин.
По его словам, в селах Татарстана проживает 933,9 тыс. человек. «Мы с ними работу снижать не намерены. Это наш актив, наша опора. И нет лучшего варианта по организации местного самоуправления, который сейчас работает. По всем больным вопросам люди ходят в сельсовет. А если его упразднят, то они вынуждены будут как-то добираться до райцентра, теряя свое время», – заметил он.
Мухаметшин добавил, что сейчас много бойцов, в том числе раненых, из СВО возвращаются в сельскую местность. По мнению главы парламента, они могут быть избраны депутатами и пользоваться доверием у местного населения.
«Они могут быть в депутатском корпусе местного самоуправления, чтобы решать задачи развития территорий. У них активная гражданская позиция и богатый жизненный опыт», – заключил он.
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