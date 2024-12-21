Фаррахов: Закон о МСУ могут отложить на намного более долгий срок, чем 2025 год

Айрат Фаррахов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Законопроект об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти могут отложить на намного более долгий срок, чем 2025 год. Такое мнение высказал депутат Государственной Думы РФ от РТ Айрат Фаррахов в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».

«Поправки, внесенные депутатами Госдумы и Госсовета, будут учтены, но, по моему мнению, этот закон, по крайней мере в части двухуровневой системы, отложат на значительно более долгий срок. К нему именно в этой позиции нет необходимости в ближайшее время возвращаться», — предположил парламентарий.

Совет Государственной Думы РФ ранее перенес рассмотрение во втором чтении законопроекта о реформе МСУ на 2025 год. Это произошло в том числе после критики, прозвучавшей со стороны властей Татарстана.

В случае принятия новеллы все сельские и городские поселения объединят с районами в муниципальные или городские округа, а их советы и администрации ликвидируют. В первом чтении законопроект был принят Госдумой 26 января 2022 года.

Против полной отмены двухуровневой системы местного самоуправления выступил Государственный Совет РТ. О необходимости сохранения двух вариантов МСУ заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов. Позднее он вновь раскритиковал законопроект.