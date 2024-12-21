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Фаррахов: Закон о МСУ могут отложить на намного более долгий срок, чем 2025 год
Законопроект об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти могут отложить на намного более долгий срок, чем 2025 год. Такое мнение высказал депутат Государственной Думы РФ от РТ Айрат Фаррахов в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».
«Поправки, внесенные депутатами Госдумы и Госсовета, будут учтены, но, по моему мнению, этот закон, по крайней мере в части двухуровневой системы, отложат на значительно более долгий срок. К нему именно в этой позиции нет необходимости в ближайшее время возвращаться», — предположил парламентарий.
Совет Государственной Думы РФ ранее перенес рассмотрение во втором чтении законопроекта о реформе МСУ на 2025 год. Это произошло в том числе после критики, прозвучавшей со стороны властей Татарстана.
В случае принятия новеллы все сельские и городские поселения объединят с районами в муниципальные или городские округа, а их советы и администрации ликвидируют. В первом чтении законопроект был принят Госдумой 26 января 2022 года.
Против полной отмены двухуровневой системы местного самоуправления выступил Государственный Совет РТ. О необходимости сохранения двух вариантов МСУ заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов. Позднее он вновь раскритиковал законопроект.
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