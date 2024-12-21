Фаррахов: Надо создавать курсы для детей мигрантов, не знающих русского

Айрат Фаррахов

Фото: © «Татар-информ»

Депутат Государственной Думы РФ от РТ Айрат Фаррахов в программе «Интервью без галстука» телеканала «Татарстан 24» прокомментировал закон о запрете брать в школы детей мигрантов без знания русского языка.

По мнению парламентария, такой закон необходим, потому что появление в классе даже небольшого числа детей, не знающих русского, приводит к отставанию в изучении программы у всех учащихся. «<...> это приводит к тому, что у многих людей возникают вопросы», — констатировал он.

«Но наша позиция по миграционной политике не должна носить только запретительный и ограничительный характер. Мы не сможем строить ведущую экономику, особенно в сегодняшних условиях, без помощи мигрантов <...> Подавляющее большинство из этих людей разделяют наши ценности и действительно хотят жить по законам», — подчеркнул депутат.

«Нам надо использовать мягкую силу, создавать возможность, чтобы уже при желании переехать в Россию они (потенциальные мигранты — прим. Т-и) могли изучать русский язык, нашу литературу и искусство. Людям надо помогать готовить детей к школе», — подчеркнул в связи с этим он.

«Для тех, кто не дотягивает, нужно создать возможность пройти дополнительное обучение», — выразил уверенность Фаррахов.

Отвечая на уточняющий вопрос, парламентарий сослался на опыт Татарстана, где «сегодня создаются специальные центры, в которых будут решаться вопросы психологической адаптации, проверка образования, а также получения дополнительных навыков». «Выделяются средства на такие образовательные курсы», — добавил Айрат Фаррахов.

Ранее стало известно, что в Казани могут появиться курсы для детей мигрантов по изучению русского языка. Охватить ими планируется не только будущих первоклассников, но и более взрослых ребят.