Госдума приняла закон о запрете брать в школы детей мигрантов без знания русского языка

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Государственная Дума приняла закон, запрещающий принимать в школы детей иностранных граждан, не владеющих русским языком. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Прежде чем зачислить ребёнка в школу, в обязательном порядке будет проведена проверка законности его нахождения на территории Российской Федерации, а также знания русского языка», – написал Володин.

За принятие закона проголосовали 409 депутатов, один народный избранник высказался против.

Всего с начала года депутаты ГД приняли 14 федеральных законов, которые направлены на совершенствование миграционной политики и борьбу с незаконной миграцией.