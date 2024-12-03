Мухаметшин: «Нужен алгоритм работы с детьми приезжих граждан, не знающими русского языка»

Фарид Мухаметшин пояснил, какой позиции придерживается парламент республики и как депутаты Татарстана предлагают решить вопрос в интересах детей

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Решить вопрос в интересах детей»

Законопроект обязывает проходить тестирование на уровень владения русским языком детей иностранцев при поступлении в общеобразовательные организации (речь идет о школах). Мнения депутатов парламента по данному законопроекту разделились. Фарид Мухаметшин пояснил, какой позиции придерживается парламент республики и как депутаты Татарстана предлагают решить вопрос в интересах детей.

Фарид Хайруллович, вопрос об обучении детей мигрантов в наших школах действительно непростой. Он касается как самих школьников, так и их родителей и педагогов. Так нужно или не нужно, на ваш взгляд, вводить обязательное тестирование на знание русского языка?

Такой закон нужен, сомнений в этом нет. Для успешного обучения в школе учащиеся должны владеть русским языком, иначе им сложно будет освоить программу. Еще один аргумент в пользу его принятия сводится к тому, что это обеспечит должное качество образования и поможет педагогам выстроить образовательный процесс.

Вопрос не праздный, касается многих регионов, в том числе и Татарстана. Наша республика с ее многовекторной экономикой нуждается в высококвалифицированных кадрах. На наши предприятия приезжают работать граждане многих государств, иногда с семьями. И часто возникает вопрос, как организовать обучение детей-школьников на время их пребывания в России, адаптировать к новым социально-культурным условиям.

«Для успешного обучения в школе учащиеся должны владеть русским языком, иначе им сложно будет освоить программу» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Так, в настоящее время на территории республики проживают более 100 тыс. иностранных граждан, из них половина – трудовые мигранты. В татарстанских школах обучается более 3 тыс. детей мигрантов.

Именно их касается новый проект федерального закона. И концептуально мы его поддерживаем. Другое дело, что некоторые его положения нуждаются в доработке. Мои коллеги, депутаты Госсовета, уже справедливо отметили, что есть масса вопросов относительно правоприменительной практики. Например, не прописано, каков механизм подготовки к тестированию, кто и в каком объеме несет ответственность за подготовку, каким образом будут выстраиваться тестовые материалы.

Остается вопрос, как быть школьнику, который этот тест не пройдет. Речь ведь не просто об иностранце. Мы, прежде всего, говорим о человеке. О ребёнке, которого не имеем право оставить один на один со своей проблемой. Чужих детей, как известно, не бывает… Есть и другая сторона: если не мы наладим контакт с теми, кто к нам приезжает, то его наладит кто-то другой – например, криминалитет.

«В настоящее время на территории республики проживают более 100 тыс. иностранных граждан, из них половина – трудовые мигранты. В татарстанских школах обучается более 3 тыс. детей мигрантов» Фото: t.me/faridmuhametshin

«Владимир Владимирович Путин совершенно ясно выразился, что нужно выработать единый федеральный алгоритм работы с детьми приезжих»

Сейчас в ряде федеральных СМИ и телеграм-каналов развернулась общественная дискуссия по данному законопроекту. Есть и резкие оценки. Например, один из членов Совета по правам человека назвал позицию республики демаршем по отношению к поручению главы государства. Что вы думаете по этому поводу?

Мы были очень удивлены заявлению члена СПЧ (тем более что ранее руководитель этого авторитетного общественного органа высказывался об опасности маргинализации детей-мигрантов по языковому признаку).

На наш взгляд, Владимир Владимирович Путин совершенно ясно выразился, что нужно выработать единый федеральный алгоритм работы с детьми приезжих, не владеющими или слабо владеющими русским языком. Выработать алгоритм работы, а не придумать способ изоляции от общества! Поэтому и считаем, что нужно следовать установке Президента России. Тем более уже есть предложение Минпросвещения о создании на базе педвузов центров по изучению русского языка для детей из других стран, которые в этом нуждаются. И мы решительно это поддерживаем. Татарстан готов присоединиться к этой работе.

Иными словами, во главе угла должны быть интересы ребенка?

Безусловно. Еще раз подчеркну: все дети школьного возраста, проживающие и находящиеся на территории нашей страны, официально имеют равный доступ к школьному образованию. Это гарантировано Конституцией России и федеральным законодательством. Право ребенка на образование не должно нарушаться. В этой ситуации нужно помочь адаптироваться. Тем более что нередко после обучения в России дети-мигранты не уезжают обратно, а остаются у нас и находят работу. То есть впоследствии они могут стать гражданами, членами большой многонациональной семьи народов России, которые вносят свой вклад в ее демографию, экономику и культурное развитие.