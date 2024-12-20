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Общество 20 декабря 2024 12:46

Совфед одобрил запрет на прием детей мигрантов в школы без знания русского языка

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Совет Федерации одобрил законопроект, вводящий запрет на прием в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом, дети иностранных граждан смогут получать образование в российских школах только после прохождения бесплатного тестирования. Проводить его будут государственные или муниципальные общеобразовательные организации. Если тест не был пройден, то дети и подростки не будут допущены к обучению.

Кроме того, правом на прием в школы не будут обладать дети тех, кто незаконно находится на территории России.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 апреля.

#мигранты #школы
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