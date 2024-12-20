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В Казани проектируют 3-й терминал аэропорта
В Казани продолжается проектирование терминала 3 в международном аэропорту имени Габдуллы Тукая. Приступить к строительству объекта планируется тогда, когда проектная документация получит положительное заключение экспертизы, объяснили РБК Татарстан в пресс-службе воздушной гавани.
«Этап строительства будет начат после получения положительного заключения по проекту от Главгосэкспертизы России», — отмечается в сообщении.
Напомним, что концепция нового терминала обойдется подрядчику в 2 млн рублей. Здание будет четырехэтажным и занимать площадь 67,4 тысячи квадратных метров.
Ранее генеральный директор аэропорта Сергей Романцов сообщил, что приступить к строительству нового терминала планируется в 2025 году.
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