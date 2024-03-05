Аэропорт Казани ищет подрядчика для разработки концепции нового терминала

Скриншот проектной документации

В Татарстане собираются потратить 2 млн рублей на разработку архитектурно-функциональной концепции третьего пассажирского терминала Международного аэропорта «Казань» имени Габдуллы Тукая. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Если застройщиком выступает АО «Международный аэропорт „Казань“», то генеральным проектировщиком является ФГУП ГПИ и НИИ ГА «Аэропроект». Именно этот институт выступает в качестве заказчика и ищет подрядчика для создания концепции.

Из документации к тендеру следует, что новый терминал будет четырехэтажным (с учетом подвала). Его общая площадь должна составить 67,4 тыс. кв. метров. Максимальная высота здания будет равняться 18 метрам, хотя отдельные элементы могут оказаться еще выше. Размеры привокзальной площади при этом составят 273 на 143 метра.

От исполнителя потребуется разработать не менее одного варианта здания нового терминала 3 в увязке с уже существующими (в первую очередь речь идет об архитектурной и конструктивной интеграции с терминалом 1А), а также подготовить решения по организации транспортного обеспечения и благоустройству привокзальной площади.

В темное время суток фасады будут подсвечиваться для выделения «привлекательного облика» здания. На нем разместятся светящиеся вывески с названием терминала. Помимо этого, подрядчику предстоит подготовить меры по обеспечению солнцезащиты южных фасадов и представить предложения по интерьерным решениям.

Привокзальная площадь будет включать четыре полосы движения транспортных средств для кратковременной остановки, парковку с двумя тарифными зонами (краткосрочной и долгосрочной), малые архитектурные формы и островки зеленых насаждений.

Заявки принимаются до 12 марта, исполнителя определят 25 марта. От него потребуется представить проект к 22 апреля. Сами строительные работы будут проходить в 2024–2026 годах.

Что проектировать здание нового терминала будет именно московский ГПИ и НИИ ГА «Аэропроект», стало известно в конце прошлого года. Позднее, в феврале, было объявлено, что его хотят построить в виде открытой книги.