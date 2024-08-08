news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Экономика 8 августа 2024 09:35

Новый терминал в аэропорту Казани хотят начать строить в 2025 году

Скопировать ссылку
Новый терминал в аэропорту Казани хотят начать строить в 2025 году
Аэропорт Казань имени Габдуллы Тукая
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Строительство нового пассажирского терминала в международном аэропорту Казань имени Габдуллы Тукая запланировано на 2025 год. Об этом со ссылкой на гендиректора аэропорта Сергея Романцова сообщает ТАСС.

«Мы планируем завершить проектирование терминала в 2024 году. Уже в 2025 году приступить к строительству», — заявил собеседник агентства.

Рассказал он и о характеристиках проектируемого объекта. Ожидается, что его пропускная способность составит 3 тысячи пассажиров в час, тогда как текущие мощности достигают лишь 1,2 тысячи.

В настоящее время на площадке ведутся работы по строительству нового перрона. В конце июля проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы, а в начале августа начался поиск подрядчика.

Романцов отметил, что перрон обновляется в преддверии саммита БРИКС — здесь будут принимать самолеты первых лиц государств. Ожидается, что на объекте будут размещены порядка 30 таких воздушных судов.

читайте также
На первый этап реконструкции перрона аэропорта «Казань» направят 7,7 млрд руб.
На первый этап реконструкции перрона аэропорта «Казань» направят 7,7 млрд руб.
#аэропорт Казань
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400