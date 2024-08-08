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Новый терминал в аэропорту Казани хотят начать строить в 2025 году
Строительство нового пассажирского терминала в международном аэропорту Казань имени Габдуллы Тукая запланировано на 2025 год. Об этом со ссылкой на гендиректора аэропорта Сергея Романцова сообщает ТАСС.
«Мы планируем завершить проектирование терминала в 2024 году. Уже в 2025 году приступить к строительству», — заявил собеседник агентства.
Рассказал он и о характеристиках проектируемого объекта. Ожидается, что его пропускная способность составит 3 тысячи пассажиров в час, тогда как текущие мощности достигают лишь 1,2 тысячи.
В настоящее время на площадке ведутся работы по строительству нового перрона. В конце июля проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы, а в начале августа начался поиск подрядчика.
Романцов отметил, что перрон обновляется в преддверии саммита БРИКС — здесь будут принимать самолеты первых лиц государств. Ожидается, что на объекте будут размещены порядка 30 таких воздушных судов.
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