Новый терминал в аэропорту Казани хотят начать строить в 2025 году

Аэропорт Казань имени Габдуллы Тукая

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Строительство нового пассажирского терминала в международном аэропорту Казань имени Габдуллы Тукая запланировано на 2025 год. Об этом со ссылкой на гендиректора аэропорта Сергея Романцова сообщает ТАСС.

«Мы планируем завершить проектирование терминала в 2024 году. Уже в 2025 году приступить к строительству», — заявил собеседник агентства.

Рассказал он и о характеристиках проектируемого объекта. Ожидается, что его пропускная способность составит 3 тысячи пассажиров в час, тогда как текущие мощности достигают лишь 1,2 тысячи.

В настоящее время на площадке ведутся работы по строительству нового перрона. В конце июля проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы, а в начале августа начался поиск подрядчика.

Романцов отметил, что перрон обновляется в преддверии саммита БРИКС — здесь будут принимать самолеты первых лиц государств. Ожидается, что на объекте будут размещены порядка 30 таких воздушных судов.