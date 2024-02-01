Новый терминал аэропорта Казани хотят построить в виде открытой книги

Концепцию третьего пассажирского терминала аэропорта Казани представили на коллегии Миндортранса Татарстана. Новое здание хотят построить в форме открытой книги, поскольку аэропорт носит имя татарского писателя Габдуллы Тукая.

Мастер-план развития аэропорта до 2050 года был принят в 2022 году. Он предусматривает строительство пассажирского и почтово-грузового терминалов, ангара технического обслуживания, а также расширение пассажирского перрона и обновление всей сопутствующей инфраструктуры.

«Работы предполагается провести в два этапа. На первом этапе запланированы проектирование и строительно-монтажные работы по перрону, на втором – проектирование и проведение строительно-монтажных работ нового пассажирского терминала», – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

Он подчеркнул, что за прошлый год все три аэропорта Татарстана перевезли более 5,8 млн пассажиров, что по сравнению с 2022 годом больше на 25,3%. Только аэропорт Казани обслужил 5 млн человек впервые в истории гражданской авиации региона. И это в два раза больше его проектной мощности, уточнил докладчик.

«Мы превращаемся в крупный авиационный хаб. Растет нагрузка на аэропорт. Поэтому внимательно нужно смотреть на качество обслуживания. И самое главное – новый терминал. В этом году уже должны приступить к его строительству. Будем проводить крупные мероприятия. Конечно, нужна большая стоянка для воздушных судов. Новый перрон нужен и для дальнейшего развития аэропорта. В этом году его надо построить», – добавил Раис Татарстана Рустам Минниханов.