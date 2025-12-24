Фарид Мухаметшин призвал депутатов оценивать последствия налоговой реформы

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин попросил депутатов контролировать ситуацию в предпринимательской сфере после вступления в силу налоговой реформы. Об этом спикер парламента заявил на 17-м заседании Государственного Совета РТ VII созыва.

«С 1 января на федеральном уровне вступит в силу пакет налоговых поправок, изменяющий условия ведения предпринимательской деятельности. Просьба к профильным комитетам отслеживать ситуацию для своевременного, в том числе правового, реагирования», – сказал он.

Мухаметшин добавил, что парламент республики в этом году принял ряд важных законопроектов, направленных на поддержку предприятий и развитие малого и среднего предпринимательства.

Так, по его словам, продлены сроки предоставления налоговых льгот производителям грузовых автотранспортных средств – участникам специальных инвестиционных контрактов, налоговых льгот на имущество организаций, в том числе в гостиничном бизнесе, а также пониженных ставок по упрощенной системе налогообложения.

«Кроме того, в республиканское законодательство введено понятие «семейное предпринимательство». Заложены правовые основы для дальнейшего развития малых технологических компаний», – подчеркнул Председатель Госсовета.